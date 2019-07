ROMA – Amanda Knox, via social, parla dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e parla, soprattutto, dei due studenti americani fermati:

“Molti mi stanno chiedendo di questo caso – scrive Amanda Knox nel suo tweet -. Tutto quello che posso dire è: sospendo ogni giudizio. Il processo dovrebbe svolgersi in un tribunale, non davanti al tribunale dell’opinione pubblica. In ogni caso – conclude – è una tragedia, il mio cuore è vicino alla famiglia della vittima”.

“Vedo molte similitudini con il caso di Amanda” aveva detto solo ieri l’avvocato Carlo Dalla Vedova, legale di Amanda Knox, parlando del caso della foto che ritrae uno dei due americani, indagati per la morte del carabiniere ucciso a Roma, mentre viene interrogato in caserma davanti a un Pc con una benda agli occhi.

“Ho letto sui giornali: ‘Il ragazzo ha confessato, caso chiuso’. Ricordo che è lo stesso titolo che fu fatto per Amanda: ‘La ragazza americana ha confessato, caso chiuso’ – prosegue – Ma i casi chiusi sono sempre molto dubbiosi. Come è possibile che una foto e un’audio di una telefonata, coperti da segreto, siano resi pubblici? – aggiunge l’avvocato – Mi sembra la replica di quello che abbiamo vissuto noi”.

Fonte: Adnkronos, Twitter.