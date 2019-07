Mario Cerciello Rega, quattro persone ascoltate in caserma

ROMA – Quattro le persone sono state portate alla caserma dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per essere ascoltate nell’ambito delle indagini sulla morte del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte nel quartiere Prati. Nel frattempo continuano i controlli a tappeto per risalire ai due nordafricani ricercati. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere ascoltate anche altre persone.

Tra le persone ascoltate in queste ore dai carabinieri in caserma anche due uomini che alloggiavano in un albergo poco distante dal luogo in cui il vice brigadiere è stato aggredito. I due sono stati raggiunti dai carabinieri in tarda mattinata. Ed è stato portato via anche uno zainetto nero.

L’omicidio

La Procura di Roma indaga per omicidio in relazione all’uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri. Il militare è stato colpito da una serie di coltellate inferte da un cittadino nordafricano dopo che era stato fermato insieme ad un complice perché ritenuti responsabili di furto ed estorsione. (Fonte: Ansa)