ROMA – “Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando di ricostruire tutti i passaggi di una vicenda che presenta ancora aspetti poco chiari. In particolare mi riferisco alla dinamica dei fatti, nella fase finale, quella con la colluttazione che non mi risulta sia quella rappresentata dalle fonti investigative”. Lo afferma Renato Borzone, uno dei difensori di Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano di 19 anni reoconfesso dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

“Elder è costernato per l’accaduto così come la sua famiglia ha espresso la propria vicinanza a quella del vicebrigadiere Cerciello Rega. Questa difesa ha cominciato a lavorare e chiede rispetto in ordine alla figura di Elder che non ha alcun precedente penale, neppure negli Stati Uniti, e non è affatto un soggetto violento”, conclude il penalista affermando che il padre potrebbe incontrare il figlio in carcere tra domani e venerdì.‬

Papà Elder: “Visto foto di Hjord bendato, siamo preoccupati”

“Ho visto la foto di Natale Hjord bendato che girava sui vari siti. Sono molto preoccupato per la salute di mio figlio e spero che sia assistito da un medico. Mia moglie è disperata. Siamo stati rassicurati e ci è stato detto che non è stato maltrattato”. A parlare, attraverso fonti legali, è Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americanoßaccusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, sbarcato oggi a Roma da Oakland. Elder si trova attualmente in un hotel di lusso nella Capitale.(ANSA).