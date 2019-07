ROMA – La moglie del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, Rosa Maria, veglia in piedi in maniera composta il feretro del marito, ucciso da 11 coltellate a piazza Cavour mentre era in servizio nelle prime ore di venerdì notte. La camera ardente è stata allestita all’interno della Cappella di piazza del Monte di Pietà.

La bara del militare è avvolta in una bandiera tricolore, sopra è stata posta una sua foto in divisa e un cero, quattro carabinieri in alta uniforme formano un picchetto attorno. Accanto alla moglie i familiari della vittima seduti a semicerchio attorno al feretro. Sono centinaia le persone che, a partire dalle 16, hanno voluto rendere omaggio alla vittima, tra loro anche i vertici della Questura di Roma. Sono presenti anche i vertici del comando provinciale dei Carabinieri di Roma.

Seduti accanto al feretro anche la madre del vicebrigadiere, la sorella e il fratello. Molte le corone di fiori presenti nella cappella che ospita il feretro del Carabiniere, da quella piena di rose dei commercianti di via dell’Anima a quella dei poliziotti, da quella dei sindacati a quelle dell’Esercito e dei carabinieri ovviamente. A dare l’ultimo saluto anche Rossella Materazzo, vice questore vicario di Roma, il comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargano e il comandante della stazione di piazza Farnese, dove il carabiniere era in servizio, Sandro Ottaviani.

Funerale in diretta su Rai Uno

Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai osserveranno un minuto di silenzio alle 11.30 di domani, lunedì 29 luglio. L'omaggio al carabiniere proseguirà poi, a partire dalle 11.55 su Rai Uno, con la diretta della cerimonia funebre, a cura del Tg1. Lo rende noto la Rai e lo rilancia con un tweet il presidente Marcello Foa.