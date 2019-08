ROMA – Un secondo carabiniere è indagato dalla Procura di Roma per la foto a Christian Gabriel Natale Hjort, bendato e seduto in caserma dopo l’omicidio del militare Mario Cerciello Rega. I magistrati contestano al carabiniere, il secondo iscritto nel registro degli indagati, il reato di rivelazione del segreto d’ufficio.

Nelle scorse settimane si è proceduto all’iscrizione di un sottufficiale accusato di avere bendato il ragazzo. L’attività degli inquirenti prosegue ora per accertare chi è stato a diffondere sui social network la foto: gli inquirenti hanno ascoltato, in varie parti di Italia, decine di carabinieri con l’obiettivo di individuare chi ha “postato” in una chat l’immagine di Natale. (Fonte ANSA)