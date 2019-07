NOVARA – È ancora bufera in Piemonte (ma il caso sta rapidamente assumendo una dimensione nazionale) per un post fuori dalle righe pubblicato su Facebook. Commentando ieri, 26 luglio, a tarda sera nelle pagine di una community novarese (“Sei di Novara senza se e senza ma”) la notizia dell’assassinio del carabiniere Mario Cerciello Rega, una insegnante del liceo scientifico “Pascal” di Romentino, a pochi chilometri dal capoluogo, ha scritto “Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”.

Il post veniva immediatamente commentato e condiviso non solo dai membri della community, ma anche da una serie di esponenti politici, assumendo subito una dimensione nazionale. L’assessore regionale novarese Matteo Marnati (Lega) scrive sula sua pagina “Siamo alla follia pura. Questo è inaccettabile, mi auguro che qualcuno prenda provvedimenti”. Anche il parlamentare leghista Paolo Tiramani definisce il post “vergognoso e inqualificabile” e annunciano una interrogazione al ministro dell’istruzione. Protagonista della vicenda è Eliana Frontini, 51 anni, insegnante di lettere e storia dell’arte, piuttosto nota in città anche per le sue collaborazioni con i giornali locali e come esperta di storia novarese.

Contattata dai giornalisti, lei non nega di essere l’autrice del post, e ammette: “Ho esagerato”. Un post in questo senso è apparso questa mattina anche sulla sua bacheca: “Amici – scrive – mi spiace per quanto sta accadendo, non me lo spiego proprio. Chi mi conosce spero sappia che non penso così”. Sulla vicenda stanno comunque indagando i carabinieri di Galliate. (fonte AGI)