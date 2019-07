ROMA – La telefonata, la divisa, la nazionalità… ci sono ancora dei punti oscuri, delle domande senza risposta, sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. L’uomo è stato ucciso ucciso ieri da due americani con 8 coltellate in via Cossa a Roma, zona Prati. Era intervenuto con un collega per recuperare un borsello rubato, ma qualcosa non torna. Federica Angeli per Repubblica mette insieme 4 punti oscuri sulla vicenda:

La telefonata agli americani. Da quale cellulare l’uomo derubato ha chiamato il suo, in mano ai due americani? I termini dell’estorsione a chi sono stati spiegati? All’uomo o a qualcuno che gli ha prestato il cellulare per poter chiamare il suo? Nel decreto di fermo dei due americani questo passaggio non è chiarito.

La richiesta di aiuto. L’uomo a cui i 2 americani tolgono il borsello per poi ricattarlo, a chi si rivolge per segnalare di essere vittima di estorsione? L’Arma dei carabinieri risponde al quesito sostenendo che l’uomo ha fermato una gazzella dei carabinieri di Monteverde e che i militari avrebbero diramato la notizia a tutte le pattuglie della zona. Fonti non ufficiali sostengono che la richiesta di aiuto per l’estorsione sia arrivata in via informale al collega del vicebrigadiere ucciso.

L’intervento dei due carabinieri. All’appuntamento fissato dagli americani per restituire il borsello in cambio di 100 euro i due militari arrivano in borghese dalla stazione Piazza Farnese dove prestano servizio. Hanno raccolto la segnalazione dei colleghi di Monteverde via radio? Se sì, hanno comunicato che stavano intervenendo da soli per risolvere la controversia?

L’equivoco sulla nazionalità. Alle 4 e 2 minuti del 26 mattina al 112 arriva la chiamata con la richiesta di soccorsi per un carabiniere ferito a terra. Viene fornita una descrizione dei due aggressori: “Trattasi di nordafricani. Alti 1 metro e 80, uno indossa camicia viola, uno a scacchi con capelli mesciati. La vittima è carabiniere ferito con 7 coltellate più una al cuore”. A segnalare una nazionalità errata è la voce che chiama il 112 o l’errore è del militare sopravvissuto che ha chiesto aiuto a un passante? (Fonte Repubblica).