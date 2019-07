ROMA – “Buonasera, mi hanno rubato la borsa. Sto a piazza Gioacchino Belli. Io questi ragazzi li chiamo e mi chiedono i soldi. Io devo fare la denuncia: dentro c’ho i documenti. Se potete venire almeno le do il numero. Se loro rispondono potete rintracciarli. Li ho visti scappare a piedi”: è stato diffuso l’audio della telefonata fatta al 112 dal pusher Sergio Brugiatelli dopo il furto del borsello con la finta droga che ha poi portato alla aggressione mortale al vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

Il giovane carabiniere sarebbe andato in borghese e senza avvisare la sua stazione di servizio di quella operazione all’appuntamento con Elder Finnegan Lee e Gabriel Christina Natale Hjorth proprio perché chi lo aveva avvisato, ovvero il pusher, era un informatore dei carabinieri che conosceva proprio Rega da tempo, scrive Fanpage.

La telefonata è molto importante per capire cosa sia successo nella notte tra giovedì e venerdì. Finora era infatti stato ipotizzato che non ci fosse stata una chiamata diretta al 112 e invece l’audio dimostra che il pusher decise di chiamare i carabinieri e provare a recuperare il borsello. Ora è lui il testimone chiave per ricostruire cosa è successo quella notte. (Fonti: Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Repubblica)