ROMA – Botta e risposta tra l’assessore della Regione Veneto Elena Donazzan e il giornalista Enrico Mentana. Argomento?

L’ormai nota foto che ritrae il cittadino americano ritenuto responsabile dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega bendato in caserma. L’assessore all’Istruzione e al Lavoro in un post pubblicato sula sua pagina Facebook scrive che “le anime belle e buone ora si indignano per un delinquente bendato, con Enrico Mentana che scrive pure che non c’è nulla che possa giustificare questo trattamento”. Sul proprio profilo Instagram è poi arrivata la risposta del giornalista che ha scritto: “Presidente Zaia, questa signora è l’assessore all’istruzione della Regione Veneto. So che lei è di ben altra levatura. Con questi approcci il dibattito pubblico va a ramengo”.

A Mentana ieri, lunedì 29 luglio, aveva risposto anche Vittorio Sgarbi:

“Quell’anima bella di Mentana scrive imprecisioni, tra retorica e stato di diritto – ha detto Sgarbi – Il brigadiere Mario Cerciello Rega non sappiamo se era un “uomo d’oro” (“captatio benevolentiae” di Mentana), possiamo invece dire che è un eroe. Che ucciderlo sia stato un atto bestiale è ovvio, un uomo non uccide un uomo. Ma ciò che non si può accettare è la delicatezza di Mentana verso l’assassino, con il coro dei nemici dello Stato e dei carabinieri”.

Fonte: Agi.