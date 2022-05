Mario Draghi: “L’Italia è favorevole all’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia”

Mario Draghi prende una posizione chiara: “L’Italia è favorevole all’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia perché queste due Nazioni condividono i nostri valori fondanti e si può collaborare con profitto”.

Mario Draghi incontra il premier finlandese: “Siamo uniti per l’Ucraina”

“Finlandia e Svezia già cooperano con la Nato e condividono i valori fondanti. Siamo d’accordo per rendere le procedure per le adesioni più celeri: dobbiamo sostenere i Paesi nel periodo di transizione”, ha detto il premier Draghi dopo l’incontro con la primo ministro finlandese Marin a Palazzo Chigi.

“Nelle scorse settimane abbiamo mostrato una grande unità rispetto all’Ucraina anche nel cercare una soluzione negoziale e continueremo a farlo”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, sottolineando gli stretti rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Finlandia.

L’adesione alla Nato è un diritto sovrano della Svezia, ma la reazione della Russia e le possibili contromisure dipenderanno dalle conseguenze reali dell’integrazione del Paese nell’alleanza, ha affermato il ministero degli Esteri russo, riporta Interfax.

Nato, premier Finlandia: “Obiettivo è adesione prima possibile”

“Vogliamo assicurarci che gli stati membri possano ratificare l’adesione quanto prima” con una “procedura più rapida possibile. Quando saremo membri non credo che cambieranno molte cose”, perché ad esempio “abbiamo già buone capacità militari”.

“L’importante per noi è far parte dell’articolo 5”, “cerchiamo di essere tutti più in sicurezza”. Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi.