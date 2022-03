Mario Draghi si schiera dalla parte dell'Ucraina. L'Italia è pronta a dare un contributo concreto per porre fine alla guerra in corso.

Mario Draghi: “L’Italia sostiene l’Ucraina per porre fine alla guerra” (foto Ansa)

L’Italia si schiera dalla parte dell’Ucraina. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina Zelensky. Draghi ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina per porre fine alla guerra.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della conversazione telefonica odierna con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky – riferisce Palazzo Chigi -, ha ribadito il fermo sostegno del Governo italiano alle autorità e al popolo ucraini e la piena disponibilità dell’Italia a contribuire all’azione internazionale per porre fine alla guerra e promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina.

Guerra in Ucraina, Lattanzio scrive a Mario Draghi: “Task force per i bambini profughi”

“Come promesso, dopo la prima delle audizioni con Unicef e Telefono Azzurro previste in Commissione Infanzia per l’affare assegnato riguardante bambini e adolescenti che si trovano in Ucraina o profughi, ho scritto al presidente del Consiglio Draghi”.

Lo comunica Paolo Lattanzio, secondo il quale vi è la “necessità di istituire una task force europea per la gestione dei flussi di minori” e la necessità di “formulare, con il coinvolgimento di tutti gli attori anche del terzo settore, una cornice nazionale, figlia di quella europea, entro cui armonizzare il contributo dell’accoglienza diffusa e informale, con particolare attenzione ai minori più fragili”.