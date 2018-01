ROMA – E’ morto stamattina a Roma Mario Perniola, filosofo, scrittore, tra i più originali studiosi di estetica del nostro paese. Ultimo suo lavoro uscito quest’anno, Estetica italiana contemporanea (Bompiani). Era nato ad Asti il 20 maggio 1941, aveva quindi 76 anni.

Perniola era professore ordinario di estetica all’Università degli studi di Roma Tor Vergata e dirigeva il Centro di Studio e Documentazione “Linguaggio e pensiero” presso la stessa università e la rivista di studi culturali e di estetica Agalma, come scrive Wikipedia:

“Si forma filosoficamente sotto la guida di Luigi Pareyson presso l’Università di Torino, dove incontra Gianni Vattimo e Umberto Eco. Dal 1966 al 1969 è in stretto contatto col movimento d’avanguardia “Internazionale Situazionista”, fondato dal francese Guy Debord con il quale ha intrattenuto un lungo legame di amicizia e di confronto teorico.

Nel 1968 si trasferisce a Roma. Professore di estetica all’Università di Salerno dal 1970 al 1983 e successivamente all’Università di Roma “Tor Vergata”. È stato professore invitato in molte università straniere e centri di ricerca, in Francia, Danimarca, Brasile, Canada, Giappone, USA e Australia. Le sue opere sono state tradotte in molte lingue, anche orientali. È stato ideatore e direttore di Agaragar (1971-1973), espressione dell’avanguardia post-situazionista. Ha inoltre diretto Clinamen (1988-1992), Estetica news (1988-1995) e, ultimamente, ha ideato il progetto di Ágalma. Rivista di studi culturali e di estetica che ha iniziato le pubblicazioni nel 2000″.