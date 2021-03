Mario Sarzanini è morto: il giornalista è stato uno dei più importanti cronisti di giudiziaria

Mario Sarzanini è morto. Giornalista di giudiziaria, è stato uno dei più importanti cronisti nel suo settore. E’ morto a Roma. Era ricoverato da alcune settimane in una clinica. Avrebbe compiuto 87 anni anni ad aprile.

Per oltre 40 anni Mario Sarzanini ha lavorato all’Ansa, come capo della giudiziaria. Ma non ha smesso di essere presente nella sala stampa della cittadella giudiziaria nemmeno dopo il suo pensionamento, continuando a collaborare con le principali testate giornalistiche nazionali.

Mario Sarzanini morto: la carriera del giornalista

Sarzanini cominciò a lavorare all’Ansa alla redazione di Milano per poi trasferirsi a Roma a metà anni ’60. Scandali, omicidi, storie di mafia e di corruzione. Sarzanini si è occupato dei più importanti processi e delle indagini che hanno caratterizzato le vicende giudiziarie degli ultimi decenni.

Sarzanini sempre al centro della notizia: da Moro a Tangentopoli

Il sequestro Moro, i cosiddetti ‘anni di piombo’, la strage di Ustica, l’attentato a Giovanni Paolo II fino agli scandali di Tangentopoli, Sarzanini è sempre stato in prima linea con il suo stile asciutto, preciso mai retorico. Professionista d’altri tempi è stato testimone di vicende giudiziarie come quella per la strage di Piazza Fontana che seguì anche da inviato a Catanzaro, alla fine degli anni Settanta.

Punto di riferimento per più di una generazione di cronisti che frequentavano la sala stampa e il palazzo di giustizia di piazzale Clodio, Mario se n’è andato ieri sera circondato dall’amore della moglie Luciana e dei figli Fiorenza, Roberta ed Enrico.