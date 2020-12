Marito e moglie morti in casa alla Cecchignola (Roma). Nel condominio non se n’è accorto nessuno per 15 giorni

Marito e moglie sono stati trovati morti ieri pomeriggio nella loro casa di via Abigailla Zanetta, in zona Cecchignola a Roma. Il decesso risale ad almeno 15 giorni fa.

A dare l’allarme un parente che non riusciva a rintracciarli da giorni. Sui corpi non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Il marito, un 65enne, era un ex carabiniere in congedo.

Non si esclude l’omicidio-suicidio tra le cause dei decessi. I cadaveri di Francesco Esposito (ex carabiniere riformato dal servizio) e di Fabiola Ciuffa erano riversi sul pavimento.

I carabinieri hanno dovuto sfondare la porta d’ingresso. I due abitavano in un condominio dove vivono 150 famiglie.

Erano conosciuti, descritti come inseparabili e un po’ litigiosi. “Erano molto riservati, però non conosciamo i motivi dei litigi. Lui viveva in simbiosi con Fabiola, non la lasciava mai da sola”, racconta un inquilino a Leggo.it.

Dodici anni fa l’episodio forse chiave per comprendere: le due figlie (una appena nata, l’altra di 7 anni) erano state tolte dai servizi sociali per problemi ambientali. (fonte Ansa)