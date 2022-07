Marmolada, escursionisti e curiosi salgono ancora nonostante divieti e rischi di nuovi crolli

L’area dove si è verificato il crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada, come ovvio, è chiusa per motivi di sicurezza. Ma i divieti comunque non sono riusciti a fermare alcuni escursionisti che hanno comunque provato a salire in cima. Probabilmente tra loro c’erano anche dei curiosi che volevano vedere la zona dove è avvenuta la tragedia.

I rischi

La zona, spiegano i soccorritori che in queste ore sono al lavoro sulla Marmolada, è ancora pericolosa per il rischio di nuovi collassi e per la possibile caduta di frane e pietre.

Proprio per questo in queste ore è in corso una riunione delle forze dell’ordine per cercare di capire come fermare i curiosi e gli escursionisti.

Le parole del presidente del Cai Liguria

“Il boom del turismo che porta tante persone in montagna è un fenomeno difficilmente ostacolabile: come si fa a dire non siate più appassionati di montagna? – ha detto il presidente del Cai della Liguria, Roberto Manfredi -. Le autorità fanno già tanto per prevenire questi rischi quando questi sono evidenti. Con i bollettini valanghe, con la chiusura di alcune zone o la chiusura di alcune salite con gli ingressi contingentati. Però è impossibile che si possano chiudere le montagne e impedire il turismo di montagna”.