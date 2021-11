Incidente mortale a Marsala, in provincia di Trapani. Un’auto si è ribaltata ed è finita in un canale lungo la statale 115. Morto Riccardo Rallo, che era alla guida.

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra 14 e 15 novembre. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata ed è finita dentro un canale mentre percorreva la statale 115, all’altezza di Terrenove. Morta una persona. Sul posto Polizia e vigili del fuoco.

E’ il sito Tp24.it a fornire l’identità della vittima:

Vittima un giovane molto noto in città, Riccardo Rallo. Aveva 40 anni. Per cause ancora da accertare, mentre percorreva la Ss 115 Marsala – Mazara del Vallo, in direzione Marsala, all’altezza dell’incrocio di Contrada Cuore di Gesù, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, a causa dell’alta velocità, si è anche ribaltata, prima di finire in un fossato accanto la strada.