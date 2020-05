MARSALA – Ordina un caffè al bar, consegna una banconota di 50 euro alla cassiera, ma non vuole il resto.

Il protagonista sarebbe un cliente abituale del bar, che alla cassiera, stupita, ha detto:

“Tieni pure il resto. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare.

Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani”.

Il singolare episodio, come racconta BlogSicilia.it, è accaduto questa mattina, alla riapertura delle attività commerciali, al bar “Moon” di via Roma a Marsala, in provincia di Trapani.

Qui un cliente abituale si è fermato a fare la prima colazione, ha ordinato un caffè e al momento del conto ha pagato lasciando 50 euro.

Il gesto dell’uomo, un operatore delle forze dell’ordine, non è passato inosservato, facendo il giro del web.

Un gesto di solidarietà nei confronti di una della attività economiche che riprendono oggi il lavoro dopo più di due mesi di chiusura. (fonti ANSA, IL SICILIA)