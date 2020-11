Tragica fine per un anziano: mentre taglia la legna cade sulla sega circolare e muore. Aveva avuto un malore.

Un uomo è morto dopo essere caduto sulla sega circolare accesa. Era stato colpito da un improvviso malore. E’ accaduto a Papiano, frazione del Comune di Marsciano, in Umbria.

L’uomo, 70enne, era intento a tagliare della legna quando è stato colpito da un malore che lo ha fatto cadere sulla sega circolare in funzione ferendolo mortalmente. Ad accorgersi del terribile incidente i suoi familiari che non lo vedevano rientrare ma sentivano ancora la sega accesa. Purtroppo, quando sono usciti di casa per capire meglio cosa stava accadendo, per l’anziano ormai era troppo tardi. Le ferite provocate dalle lame della sega elettrica non gli avevano lasciato scampo. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.

Incidenti domestici

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza sociale per l’impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza riporta il Ministero della Salute.

La categoria di persone in assoluto più colpita è rappresentata dalle donne, in particolare le casalinghe, coinvolte in oltre il 70% degli incidenti domestici, gli anziani, in particolare gli ultraottantenni, i disabili e i bambini, soprattutto i più piccoli. Gli incidenti più frequenti sono dovuti a cadute, ferite, ingestione di corpi estranei, soffocamento, avvelenamenti e intossicazioni. Questi gli incidenti che si verificano più spesso in ambiente domestico. (fonte QUOTIDIANO DELL’UMBRIA)