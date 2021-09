Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi, gli fa gli auguri di compleanno con foto su Instagram

Marta Fascina, da buona fidanzata, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi con una foto pubblicata su Instagram. Immagine che, secondo molti utenti del social network, è stata ampiamente ritoccata prima della pubblicazione.

Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi gli fa gli auguri con una foto di coppia su Instagram

Comunque oggi è un giorno speciale per Berlusconi perché compie 85 anni. Così la Fascina non ha perso occasione per comunicargli tutto il suo amore attraverso un post dedicato sui social network.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è una ragazza classe 1990, quindi ha 31 anni contro gli 85 di Silvio Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia, in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1.

Prima della sua entrata in politica, è stata addetta stampa e specialista in pubbliche relazioni per il Milan. Marta Fascina è laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma.

Chi è Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è un politico e imprenditore italiano, conosciuto anche come il Cavaliere, soprannome assegnatogli dal giornalista sportivo Gianni Brera, in ragione dell’onorificenza a cavaliere del lavoro, conferitagli nel 1977 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone e alla quale ha rinunciato nel 2014.