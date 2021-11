Marta (Viterbo), vince 500mila euro al Gratta e Vinci e si sente male. La corsa in ospedale poi… (foto ANSA)

Marta, comune in provincia di Viterbo, è stata al centro delle cronache degli ultimi giorni dopo una vincita record al Gratta e Vinci. Secondo quanto riportato da Il Messaggero però, il fortunato, avrebbe avvertito un malore dopo aver scoperto di aver vinto. Vediamo cosa è successo precisamente.

Marta, vince 500mila euro al gratta e vinci e si sente male

A Marta (Viterbo) è stata realizzata una vincita da 500mila euro con il Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato da 5 euro della serie Il Miliardario, è stato acquistato presso la tabaccheria “La Torre”. Il fortunato, dopo aver acquistato il tagliando, è uscito fuori dal locale per completare le operazioni salvo poi rientrare all’interno in evidente difficoltà. “Mi sento male“, avrebbe detto al gestore dell’attività che ha subito allertato il 118. Solo dopo l’uomo ha raccontato di essersi sentito male a causa della gioia per aver vinto 500mila euro.

Il racconto della tabaccaia

“Mai mi sarei aspettata un premio del genere. E invece è successo proprio qui a Marta”, commenta la 37enne proprietaria della tabaccheria. Tanta gioia, però massimo riserbo sull’identità del fortunato. “Non vuole si sappia nulla, nemmeno se è di Marta o di uno dei paesi vicini. Posso solo dire che sono davvero contenta che sia lui il vincitore perché quei soldi gli fanno comodo” ha raccontato a Il Messaggero.