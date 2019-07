Martina, la dodicenne scomparsa da Battipaglia è stata ritrovata a Angri

ROMA – Martina: questo il nome della dodicenne scomparsa ieri mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, dopo aver litigato con la madre e poi ritrovata in serata a Angri.

Cosa è successo.

La 12enne vive con la famiglia e ieri mattina intorno alle 9 aveva accompagnato la nonna alla clinica vicino casa ma poi era rientrata per cambiarsi. Martina, preso il suo zainetto viola, era uscita senza fare più ritorno. L’ultima volta Martina era stata vista intorno alle ore 11 alla stazione di Battipaglia dove aveva acquistato un biglietto per Angri.

E proprio ad Angri, in serata, Martina è stata ritrovata. La madre in serata aveva anche lanciato un appello a Chi l’ha Visto. “Non ti preoccupare – aveva detto la madre rivolgendosi direttamente a Martina – non è successo niente”.

Per fortuna ora si è risolto tutto. Ad annunciare il ritrovamento è stato il padre di Martina su Facebook.

Fonte: Chi l’ha Visto, Facebook.