E’ morto Antony Turnone, l’operaio di 28 anni di Martina Franca, rimasto folgorato dopo che il braccio meccanico che stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell’alta tensione. Il giovane è deceduto in ospedale. L’incidente è avvenuto in un impianto fotovoltaico di San Donato, in Salento, dove il giovane stava lavorando per conto di una ditta.

Operaio di Martina Franca morto folgorato mentre lavora in una stazione fotovoltaica

E’ successo questa mattina nelle campagne di San Donato di Lecce. Il lavoratore è stato soccorso dal personale del 118 ch elo ha portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove purtroppo non ce l’ha fatta. La vittima, 28enne, era di Martina Franca. L’infortunio mortale si sarebbe verificato mentre il ragazzo era impegnato a spostare alcuni container. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal di Lecce, che dovranno ora verificare se fossero rispettate tutte le norme previste in materia di sicurezza sui posti di lavoro.