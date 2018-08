TARANTO – Si è schiantato in sella ad una minimoto contro un muro di campagna. E’ morto così, a soli 9 anni, il piccolo Giuseppe P. nel pomeriggio di domenica 26 agosto. La tragedia si è consumata in contrada Pezze Mammarelle, a 15 km da Martina Franca, in Puglia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe poi schiantato contro un muretto. La notizia è riportata sull’edizione di Lecce del Nuovo Quotidiano di Puglia. L’incidente sarebbe avvenuto mentre un gruppo di bambini giocava all’aperto.

Al momento del violento impatto il bambino era alla guida della minimoto insieme con il fratellino che è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell’ospedale Perrino di Brindisi. Anche il piccolo Giuseppe è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è morto poco dopo. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Taranto e del Commissariato di Polizia di Martina Franca.