TARANTO – Un motociclista ha perso la vita in uno scontro con una mucca sulla Martina Franca-Noci. L’incidente è avvenuto in prossimità dalla masseria Masella. Sul posto la Polizia Locale che sta cercando di capire la dinamica dello scontro. La mucca era in strada quando il motociclista sopraggiungeva. L’impatto è stato inevitabile. Alla guida della BMW 1000 c’era Donato Semeraro, 50 anni, autista di camion per un’azienda di distribuzione del carburante. La moto è andata completamente distrutta. Morto anche l’animale. (fonte NOINOTIZIE.IT)

Col motorino contro una mucca, morto 18enne a Terrasini

Un anno fa, Alessandro Sclafani, 18 anni, era morto a Terrasini, in Sicilia, dopo che con il suo motorino si era scontrato contro una mucca che si trovava in strada. Il giovane viaggiava insieme a una 14enne rimasta ferita. Il 18enne, subito apparso in condizioni gravissime, è spirato dopo tre giorni di agonia.

Nel 2016 invece, un’altra tragedia simile si era verificata vicino Nuoro, in Sardegna. Fabio Settembrini, 32 anni, alla guida di una Audi A4, aveva centrato in pieno una mucca morendo nell’impatto. L’incidente si era verificato sulla strada 131 nel tratto tra Ottana e Nuoro, all’altezza dello svincolo per Macomer. Complice la strada bagnata e l’oscurità l’uomo ha probabilmente visto la mucca che occupava la strada solo all’ultimo istante.