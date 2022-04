Si chiamava Martina e aveva appena 13 anni: se ne è andata all’improvviso la sera di giovedì 14 aprile dopo aver mangiato un panino col salame. La tragedia si è consumata a Fondi, in provincia di Latina. Sul corpo della ragazzina è stata disposta l’autopsia.

Martina si era sentita male appena rientrata a casa dopo una passeggiata con le amiche. Un pomeriggio di spensieratezza durante il quale il gruppo di coetanee si era concesso una merenda.

Quando la giovane ha iniziato a non respirare bene, i genitori hanno chiamato il 118, che hanno fatto di tutto per riuscire a rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: Martina è morta poco dopo.

L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso che, secondo i sanitari, potrebbero essere riconducibili a uno choc anafilattico dovuto a una allergia a qualche alimento contenuto nel panino.

Sul caso la procura di Latina ha aperto un fascicolo affidando gli accertamenti ai carabinieri del comando provinciale.

Dopo l’esame la salma sarà restituita alla famiglia, che potrà procedere con l’organizzazione dei funerali, che si terranno nei prossimi giorni.