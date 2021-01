Martina Rossi, si torna in Appello: Cassazione annulla assoluzione per i due imputati oggi 28enni (foto Ansa)

Martina Rossi, si torna in appello: Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ventottenni aretini di Castel Fibocchi tornano sotto processo in appello bis per la morte della studentessa ventenne genovese morta cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Majorca il 3 agosto 2011.

Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato le assoluzioni dei due imputati emesse dalla Corte di Appello di Firenze che ora deve riesaminare il caso.

In primo grado i due giovani erano stati condannati a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato.

Martina Rossi, le parole del legale della famiglia

“Posso dire solo evviva – dice l’avvocato Luca Fanfani – È una decisione giusta. Oggi in aula eravamo io come legale storico di Bruno Rossi e i colleghi Stefano Savi e il professor Enrico Marzaduri. Posso dire che siamo soddisfatti”.

Martina Rossi, il papà: “Questo annullamento era indispensabile”

“Ce l’abbiamo fatta – dice il papà di Martina, Bruno Rossi – Era indispensabile questo annullamento per fare chiarezza. Adesso si lavora per avere il minimo di giustizia. Martina non me la ridarà nessuno, ma almeno si saprà cosa è successo quella notte. Ci hanno provato in tutti i modi a distruggere me e mia moglie. A raccontare un’altra storia. Ma io sono più duro di loro e non ho mai ceduto”.