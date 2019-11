AREZZO – Estinta, per prescrizione, l’accusa di morte come conseguenza di un altro delitto al processo d’appello per il decesso di Martina Rossi, la ventenne studentessa genovese che precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011.

E’ quanto dichiarato stamani dalla presidente della sezione della corte d’appello di Firenze, Angela Annese, all’apertura del processo di secondo grado a Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due aretini condannati in primo grado per la morte della ventenne: secondo l’accusa Martina precipitò dal balcone mentre cercava di fuggire da un loro tentativo di violenza sessuale.

I due, il 14 dicembre scorso, sono stati condannati in primo grado a 6 anni di reclusione per l’accusa oggi dichiarata prescritta e per la tentata violenza. In caso di una condanna anche in appello la pena si dovrebbe quantomeno dimezzare. La stessa presidente della corte d’appello ha poi rinviato il processo al 20 settembre 2020 con possibile prosecuzione per il 5 ottobre. Per la difesa dei due imputati, Martina Rossi si sarebbe suicidata.

Il rinvio a settembre 2020 è stato disposto proprio perché non c’era più urgenza di svolgere il processo per evitare l’estinzione di uno dei due reati contestati: se inizialmente sembrava che la prescrizione dovesse verificarsi il prossimo 9 dicembre, secondo la presidente della corte in realtà è già intervenuta il 19 febbraio scorso.

E’ stato quindi ritenuto di dover dare la precedenza ad altri processi con detenuti. Rimane ora in piedi la contestazione di tentata violenza sessuale di gruppo. All’udienza di stamani a Firenze era presente uno degli imputati Luca Vanneschi, assente invece Albertoni. (Fonte ANSA)