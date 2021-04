Processo d’appello bis di secondo grado per gli imputati per la morte di Martina Rossi, la studentessa di 23 anni deceduta il 3 agosto del 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel in cui era in vacanza a Palma di Maiorca, in Spagna: la corte di appello di Firenze ha condannato a tre anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi.

Secondo l’accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. I due imputati sono stati condannati per tentata violenza sessuale di gruppo.

Il padre di Martina Rossi dopo la sentenza al processo d’appello bis: “Oggi ha vinto la giustizia”

“Dicono che il sole vada ai belli ma oggi è andato anche ai giusti. Questa è la fine di un tentativo di fare del nuovo male a Martina. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Il mio primo pensiero è andato a lei, ai suoi valori, a lei che non ha fatto niente e ha perso la vita”. Così Bruno Rossi, padre di Martina Rossi, ha commentatola sentenza bis della corte di appello di Firenze.