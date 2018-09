PADOVA – Un bambino di 4 anni in sella alla sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un mezzo per trasporto studenti. L’incidente mortale è accaduto oggi, giovedì 20 settembre, a Martino di Lupari, in provincia di Padova, nei pressi di via Pasinato.

Una scena straziante, con i soccorritori del Suem con ambulanze ed elisoccorso accorsi sul posto che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo: è morto all’istante a causa del violento colpo.

Rilievi affidati alla polizia locale di San Martino, cui spetta il compito di far luce sula drammatica vicenda.