Un bimbo di un anno è morto giovedì sera intorno alle 22 dopo essere caduto dal balcone di un’abitazione nella zona nord di Martinsicuro (Teramo). Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo, figlio di una coppia di stranieri, sia sfuggito all’attenzione dei genitori precipitando giù dal balcone dell’abitazione, al terzo piano di una palazzina.

Martinsicuro: il bimbo è morto sul colpo

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il bimbo infatti è morto sul colpo. I carabinieri di Alba Adriatica insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Dinamica che al momento appare ancora non chiarita del tutto visto che il piccolo apparentemente non riporterebbe dei traumi compatibili con quelli di una caduta. Secondo alcune testimonianze poco dopo il fatto sarebbe arrivato sul posto il padre e poi altre persone: sarebbe nato un parapiglia per strada. I carabinieri avrebbero portato delle persone in caserma.