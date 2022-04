A Marzeno in provincia di Ravenna, nel pomeriggio di giovedì 21 apirle è avvenuto un violento incidente. Sulla via Modigliana, intorno alle 16 si sono scontrate due auto, una Nissan Micra condotta da una donna di Tredozio di 64 anni, e una Fiat Cubo guidata da Damiano Cavina, un uomo di Faenza di 48 anni. Cavina non ce l’ha fatta ed è morto all’ospedale Bufalini di Cesena dove era stato portato. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, così come quelle della donna.

Scontro frontale tra due auto a Marzeno (Ravenna)

La Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina sta indagando sull’accaduto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Faenza che hanno lavorato un’ora e mezza per estrarre i feriti dalle lamiere. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente per permettere i rilievi di legge e i soccorsi.

Chi era Damiano Cavina

Damiano Cavina, 48 anni, era originario di Borgo Tuliero a Faenza. Lascia una moglie e tre figli piccoli. Damiano era noto e stimato in città per la sua attività a sostegno della Caritas e per l’attivismo in numerose associazioni di volontariato. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che Cavina si stesse recando a Marzeno per andare a prendere sua figlia da scuola: per lui è stato fatale lo scontro frontale con un’automobile che viaggiava in direzione opposta.