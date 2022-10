Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano, trovato un cadavere in decomposizione in un casolare

Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato in un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano (Salerno). Potrebbe essere il corpo di Marzia Capezzuti, la 29enne originaria di Milano scomparsa proprio in quelle zone a marzo 2022, il giorno prima del suo compleanno.

Secondo la trasmissione Chi l’ha visto che da tempo segue la vicenda, sarebbe stato disposto un test del Dna per identificare il corpo.

Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano il 22 marzo

Marzia Capezzuti si era trasferita in provincia di Salerno da diversi anni, per avvicinarsi alla famiglia del compagno Alessandro, scomparso nel 2019. Anche dopo la morte del fidanzato, la 29enne era rimasta a Pontecagnano.

Sulla vicenda la procura di Salerno ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. Sarebbero cinque le persone iscritte nel registro degli indagati. Secondo quanto ricostruito da “Chi l’ha visto?”, in passato Marzia Capezzuti avrebbe denunciato il compagno per percosse.

