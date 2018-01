FIRENZE – Contesta una multa, 21 anni dopo vince il ricorso. Ma quando il rimborso arriva lui è già morto. E’ una storia che testimonia l’assurdità di certa burocrazia quella accaduta a Scandicci (Firenze).

Marzio Mugnaioni, conosciuto come Marzio Dance, noto dj conosciutissimo di serate nelle discoteche di tutta Italia, nel 1996 aveva preso una multa da circa 250mila lire a Roma. L’aveva pagata ma anche contestata, a ragione. Aveva vinto il ricorso, e il 17 ottobre scorso l’agenzia delle entrate ha inviato la comunicazione relativa all’annullamento della multa. Troppo tardi. Quattro anni fa, infatti, Marzio è morto, stroncato da una malattia.

A raccontare la sua vicenda al quotidiano La Nazione è stato il nipote, Leonardo Batistini, consigliere comunale a Scandicci.

“Una cosa assurda – ha detto Batistini – mio zio, morto da quattro anni, ha ricevuto il rimborso nel 2017 una multa che aveva pagato e contestato nel 1996. Appena 21 anni dopo, e ovviamente senza interessi. E chiaramente questa cosa non può non acuire il dolore per una perdita che per tutti noi è stata difficile e dolorosa. Poi si domandano perché la gente non ha fiducia nella giustizia”.