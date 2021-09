Mascherina anti Covid su targa per eludere zona ZTL, multati due automobilisti a Nisida (Napoli). Una mascherina chirurgica per coprire la targa dei propri veicoli e attraversare indisturbati la ZTL dell’istmo di Nisida, a Napoli. Questo il trucchetto utilizzato da due automobilisti un 28enne di Mugnano e un 19enne di Giugliano.

Mascherina su targa per eludere zona ZTL, due automobilisti sorpresi da un posto di blocco

I carabinieri, impegnati in un posto di controllo pochi metri dopo il varco, hanno notato le mascherine, fermato i veicoli e sanzionato i due furbetti.

Oltre ai due automobilisti, i carabinieri hanno denunciato una giovane coppia per detenzione di droga a fini di spaccio.

Non solo la mascherina sulla targa per eludere la zona ZTL ma anche la detenzione di droga a fini di spaccio

Nella loro abitazione 19 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Stessa sorte per un 42enne, sorpreso in strada in violazione della misura dei domiciliari a cui era sottoposto.

123 le persone identificate, 62 i veicoli passati al setaccio.