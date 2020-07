Distanziamento sociale e obbligo di mascherina, attenzione che le regole – anche quelle da adottare in auto – sono ancora in vigore.

Lo sanno bene cinque ragazzi fermati dai carabinieri durante un controllo nei pressi di Reggio Emilia: tutti senza mascherina, hanno sommato una maxi-multa da 2.666 euro.

Per ognuno infatti è scattato la sanzione amministrativa da 533 euro.

Pur non essendo conviventi, viaggiavano seduti uno accanto all’altro senza rispettare il distanziamento sociale previsto e senza la mascherina obbligatoria in questo caso.

La ratio è che ci deve essere almeno un metro di distanza fra ogni passeggero per poter non indossarla.

Le regole in auto: quando è obbligatoria

Ricordiamo che la norma prevede che, se non conviventi, in auto si possa viaggiare solo non occupando il posto accanto al conducente se in due.

Se in tre, i due passeggeri dietro se l’auto è da cinque posti. Se in cinque, l’auto deve essere a sette posti.

In tutti i casi, per i non conviventi, dispositivo di protezione facciale obbligatorio.

Nel caso di Reggio Emilia si è aggiunta la circostanza del ragazzo alla guida trovato positivo all’alcol.

Per lui è arrivato anche il ritiro della patente. (fonte Il Resto del Carlino)