Mascherine al lavoro, non obbligatorie ma raccomandate (neanche sempre): tanto ormai...

Nuovo protocollo per le misure anticovid nei luoghi di lavoro: niente obbligo di mascherine ma le raccomanda in particolari contesti. Insomma mascherina non obbligatoria ma raccomandata, quindi non la porterà quasi nessuno. Forse non c’era neanche bisogno di queste nuove linee guida per dirci che la mascherina non è obbligatoria ma è raccomandata. Lo sarebbe, raccomandata, anche in altri luoghi, ma tanto non la porta più nessuno ormai, salvo quale piccola eccezione. Come nei supermercati per esempio, dove ormai mascherina non la portano più neanche chi serve il pane, la carne o gli affettati. Idem alla cassa, mascherine sempre abbassate.

Cosa dice il nuovo protocollo sulle mascherine al lavoro.

L’attuale protocollo, tiene a sottolineare il ministero del Lavoro è “più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni”. E’ previsto che il datore di lavoro assicuri la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre l’azienda, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. E’ Prevista poi la sanificazione periodica dei locali e delle postazioni di lavoro.

Ma anche gli ambienti…

Stabilita inoltre nelle misure che resteranno in vigore fino alla fine di ottobre prossimo, la necessità di ingresso e uscite scaglionate se possibile e la ventilazione continua dei locali. Nessun cambiamento per le norme contro il Covid e la tutela dei lavoratori fragili nella pubblica amministrazione.