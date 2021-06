Mascherine all’aperto, dal 15 luglio non saranno più obbligatorie. Il governo Draghi sta per prendere questa decisione per simboleggiare il ritorno alla normalità in linea con quello che sta acadendo in altri Paesi europei come Francia o Germania.

Addio dunque, a partire dal 15 luglio, ad una regola base che ha segnato le nostre vite da un anno e mezzo. Dovremo però avere sempre una mascherina in tasca per essere pronti ad utilizzarla al chiuso.

La decisione dell’abolizione all’aperto è la conseguenza del fatto che i contagi sono in calo e la campagna di vaccinazione, malgrado le incertezze su AstraZeneca, sta continuando. E’ poi è arrivato il caldo e sempre più gente, in strada ormai la indossa sul collo.

Mascherine all’aperto addio dal 15 luglio. Speranza: “Realistica la previsione di Draghi”

D’accordo con la misura è anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha detto di ritenere “realistica” la previsione di Draghi, ossia quella di eliminare le mascherine all’aperto a metà luglio.

Salvini e Speranza d’accordo sull’eliminazione dello stato di emergenza

Su un’altra questione chiave per la lotta al Covid, quella dell’abolizione dello stato di emergenza, Matteo Salvini e Roberto Speranza si ritrovano dalla stessa parte. Entrambi sono d’accordo di eliminare questo strumento giuridico alla scadenza del 31 luglio. Mario Draghi è invece orientato a rinnovare ancora per qualche mese lo stato di emergenza. Una data ancora non c’è. Si pensa che possa essere rinnovata fino al 31 dicembre ma la certezza non c’è ancora.