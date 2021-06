Mascherine all’aperto, obbligo finisce quando lo dice il Cts. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato oggi una richiesta di parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico “relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto”.

Il Comitato tecnico scientifico si riunirà la prossima settimana, in un primo incontro, in merito al parere formale.

Ieri era stato lo stesso premier Draghi ad anticipare la richiesta, la questione c’è: tocca agli scienziati verificare condizioni e rischi, il governo si atterrà. Ma un pronunciamento deve essere fatto adesso. Anche perché il governo non può restare troppo a lungo nel limbo dell’indecidibilità.

Il presidente del Consiglio ha aggiunto che per ora non ci sono date per quanto riguarda il possibile stop all’uso della mascherina all’aperto.

Dopo la Francia, ieri anche la Spagna ha annunciato lo stop. “Questo sarà l’ultimo weekend con l’obbligo” della mascherina all’aperto, ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenendo a Barcellona al Cercle d’Economia. Sanchez ha spiegato che giovedì si terrà una riunione di governo “straordinaria” in cui proporrà di eliminare l’obbligo di mascherina all’aperto dal 26 giugno.

De Luca: “In Campania manterremo l’obbligo esterno anche in estate”

In Italia, mentre da diverse parti viene sollecitata una decisione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha invece annunciato: “Manterremo l’obbligo della mascherina all’esterno anche in estate”.

Per il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, “se siamo all’aperto possiamo fare a meno della mascherina. Ma bisogna tenerle in tasca perché bisogna metterla nel caso non sia possibile mantenere la distanza. Soprattutto quando non siamo con nostri congiunti”.

L’immunologo Abrignani (Cts): “Mascherina ultima delle questioni”

Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, nella sua lista di priorità vede “diverse altre questioni più urgenti”.

“C’è il problema di tracciare le nuove varianti di Sars-CoV-2, quello di monitorare se i vaccini funzionano con le nuove varianti, e stiamo vedendo da dati Gb che per fortuna l’efficacia per esempio di Pfizer dopo due dosi è alta (79-80%) anche con la variante Delta”, ha elencato.

Il sottosegretario Sileri: “Col 50% di vaccinati si potrà fare”

“La rimozione delle mascherine all’aperto si potrà fare quando avremo il 50% di popolazione vaccinata, quindi immagino i primi di luglio” ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. “Lasciamolo decidere al Comitato tecnico scientifico ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio.