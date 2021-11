Mascherine all’aperto, torna l’obbligo in molte città: da Milano a Aosta, ecco l’elenco

Diverse città nei prossimi giorni, malgrado la zona bianca, reintrodurranno l’obbligo di mascherina anche all’aperto.

La reintroduzione dell’obbligo era stata proposta dalle Regioni al Governo mercoledì ma alla fine il Consiglio dei ministri ha deciso alla fine di introdurre solo nuove restrizioni per i non vaccinati senza modificare le regole sulle mascherine nelle zone bianche.

Le città

A Milano, ma solo in alcune strade, le mascherine torneranno obbligatorie da sabato 27 novembre.

L’ordinanza “sarà valida, come si legge, dalle ore 00.01 di sabato 27 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze: Piazza Castello, Largo Cairoli, Via Dante, piazza Cordusio, Via Orefici, Via Mercanti, piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, piazza San Babila. Per chi non rispetterà l’obbligo di indossare la mascherina in queste zone scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3000”.

Altra città nell’elenco è Padova. La misura scatterà dalla mezzanotte di giovedì 25 novembre fino al 31 dicembre.

“Le festività natalizie – ha spiegato il sindaco Sergio Giordani – portano con sé una grande vivacità, tante iniziative e tante presenze nelle vie e nelle piazze del centro. Non vogliamo rinunciare a un Natale libero ma è questione di buon senso porre dei paletti di prudenza e di sicurezza, oltretutto già assunti nell’agire quotidiano delle persone”.

Dopo Padova c’è Aosta dove il sindaco è pronto a firmare un’ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina all’aperto per tutti i fine settimana fino alla fine delle vacanze di Natale.

In dubbio il sindaco di Firenze, Davide Nardella: “È un’ipotesi che sto valutando anche perché ci saranno tanti assembramenti durante il periodo natalizio. I controlli negli appartamenti privati sono molto più complicati, ma durante il lockdown furono fatti: dunque non è impossibile, però credo che non dovremmo arrivare a quegli estremi”.

Il Friuli Venezia Giulia

Le mascherine di sicuro torneranno obbligatorie all’aperto da lunedì in tutte le città del Friuli Venezia Giulia. La Regione infatti da lunedì entrerà in zona gialla.