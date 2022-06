Mascherine obbligatorie su bus e treni fino a settembre. Prorogato fino a settembre l’obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto.

Mascherine obbligatorie su bus e treni fino a settembre

E’ quanto si appresta a comunicare il Governo dopo il Consiglio dei ministri appena terminato. Secondo quanto si apprende sarebbe invece in corso una verifica su un possibile allentamento dell’uso delle mascherine sugli aerei.

Per la decisione sugli aerei sarebbe necessaria una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi. Prorogato al 30 settembre anche l’obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa.

Cinema, teatri…Da oggi decade obbligo mascherina

Oggi intanto, ha ricordato al Tg1 mattina il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, decade l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Cioè cinema, teatri e luoghi sportivi. “Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità” e “un segnale importante è stato quello di consente gli esami medie e maturità senza mascherina”.

Cattaneo (ad Italo): “Unici al mondo a imporre mascherine nei trasporti”

“Lasciano sconcertati le indicazioni del professor Ricciardi che dall’alto della sua posizione, evidentemente non toccata da guerre e pandemie, continua a sostenere le ragioni dei Pasdaran della mascherina. Una scelta che porta con se’ ingenti danni economici per una bella fetta di cittadini. Danni di diverso tipo. Ma non meno pesanti di quelli sanitari”. Così il vicepresidente di Italo e fondatore di Itabus, Flavio Cattaneo in una nota, sulla proroga dell’utilizzo delle mascherine su treni e mezzi pubblici di trasporto.

“Siamo l’unico Paese al mondo che ancora impone le mascherine, in alcuni settori specifici oltre a tutto e non in altri, creando confusione tra i cittadini e, devo dire con franchezza, senza alcun risultato tangibile rispetto al resto del mondo”, sottolinea.