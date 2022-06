Mascherine sui mezzi di trasporto pubblico e ospedali: si va verso l’obbligo fino a settembre

Mascherine sui mezzi di trasporto pubblico come treno, autobus, tram e metropolitane, ma anche negli ospedali e nelle Rsa: si va verso l’obbligo fino a settembre. Possibile infatti il prolungamento dell’obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto (“luoghi più affollati e dove ci vuole ancora un po’ di prudenza”), nelle Rsa e negli ospedali fino a fine settembre. Questa l’ipotesi e “l’intendimento” che si sta delineando in vista di domani quando il Cdm deciderà sull’uso delle mascherine. Stop dopo il 15 giugno invece nei teatri, cinema ed eventi sportivi al chiuso. Così ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su Radio Capital sottolineando che si tratta “pochissime restrizioni ancora”.

Le mascherine e la Maturità

Non sarà invece obbligatoria la mascherina agli esami di maturità e terza media, ma resta tuttavia raccomandata. La decisione, dopo l’acceso dibattito dei giorno scorsi, è stata presa oggi durante l’incontro tra i ministri della Salute e dell’Istruzione, Roberto Speranza e Patrizio Bianchi, al quale ha partecipato anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Il primo a commentare è Matteo Salvini, che su Twitter si intesta la vittoria: “Accolta la richiesta della Lega. Per il bene di studenti e insegnanti”. Ha “prevalso il buon senso” secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Che conferma che al prossimo Consiglio dei Ministri (Cdm) previsto per mercoledì “potrà essere individuato il provvedimento”.

Mascherina sì o no, non c’è ancora accordo tra gli esperti

Sui dispositivi di protezione le posizioni continuano ad essere diverse e vari esperti chiedono una maggiore prudenza. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, per la Maturità sarebbe stato utile mantenerli durante le prove scritte. Stessa linea di prudenza per il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Secondo il quale “dovrebbero continuare ad essere indossati nei luoghi chiusi, affollati e non areati”.