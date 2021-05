Massa, 6 dosi di vaccino Pfizer per errore a una tirocinante di Psicologia: per ora sta bene, ma è ricoverata (Foto d’archivio Ansa)

Sei dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore a Massa. A ricevere le dosi una tirocinante di Psicologia. Che per ora sta bene, anche se, per sicurezza, è stata ricoverata in ospedale. Dove la monitorano per verificare eventuali reazioni avverse.

Massa, sei dosi Pfizer per errore a una tirocinante di Psicologia

Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la puntura, però, i sanitari di Massa hanno detto alla ragazza: “Abbiamo sbagliato. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino Pfizer, pari a sei dosi“. L’episodio è riportato da La Nazione.

La ragazza è stata ricoverata in osservazione. Per il momento le condizioni della 23enne sembrano discrete. Tuttavia è tenuta sotto osservazione perché non si hanno notizie di un’inoculazione di sei dosi di vaccino. Un caso simile si è verificato nei mesi scorsi in Germania. Ma in quel caso erano state cinque le dosi. Mentre la sperimentazione Pfizer relativa al sovradosaggio si fermerebbe a quota quattro.

La reazione della madre della ragazza a cui hanno fatto sei dosi di Pfizer

“Mia figlia – spiega la madre della giovane – si è recata all’appuntamento tranquilla. Dopo la puntura si è subito accorta che qualcosa non andava. Non nelle reazioni del suo corpo, quanto rispetto a quello che stava succedendo intorno a lei. Da quello che abbiamo ricostruito, il preparato non è stato diluito con la fisiologica come prevede il protocollo e per una serie di motivi che dovranno sicuramente essere chiariti, è stata iniettata a mia figlia l’intera preparazione. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità”.