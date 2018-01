MASSA CARRARA – Ha lottato per 52 giorni contro un’infezione al cuore ma alla fine una bimba di 4 anni è riuscita a sconfiggerla. La piccola è stata ricoverata per quasi due mesi nell’ospedale del Cuore (Opa) di Massa Carrara, dove i medici hanno lavorato per aiutarla e per rassicurare i genitori, che alla fine hanno potuto riportarla a casa.

Alessandra Vivoli sul quotidiano Il Tirreno racconta lo strazio della famiglia per la malattia e la felicità dei genitori di poter annunciare da Massa Carrara che finalmente la loro bambina è fuori pericolo:

“L’annuncio lo ha fatto la mamma, sul social: «La mia bambina è stata dimessa… ci vorrà tempo ma noi crediamo che si rimetterà del tutto da questa esperienza… noi vi ringraziamo per la vicinanza e l’affetto che ci avete dimostrato». Una comunità intera, non solo su facebook ma anche attorno alla parrocchia e alla famiglia, aveva seguito passo dopo passo i progressi della bambina che il 22 novembre scorso era finita in ospedale per quella che sembrava una influenza e che invece si era rivelata una grave infezione al cuore. La madre della piccola aveva cercato conforto sui social e aveva chiesto al popolo di facebook di pregare per la sua bambina in un momento così terribile”.

Le parole della mamma non sono rimaste inascoltate e la comunità dei social ha dimostrato tutta la sua solidarietà. I genitori hanno ringraziato tutti per il sostegno e soprattutto i medici dell’Opa che hanno seguito la bimba nel difficile percorso: