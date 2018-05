Massa Carrara: lei lo lascia, lui si presenta con due taniche di benzina e fiammiferi

MASSA CARRARA – Si presenta davanti al posto di lavoro dell’ex fidanzata con fiammiferi e due taniche di benzina. I carabinieri, che già pedinavano da tempo l’uomo, lo hanno arrestato.

A denunciarlo tempo prima era stata proprio l’ex fidanzata.

Dopo essere stato lasciato il ventisettenne, come denunciato dalla donna, si era introdotto a casa della ex, aveva gettato vari alimenti, bevande e detersivi sul pavimento e le aveva rubato 900 euro in contanti. Come se non bastasse il giovane le aveva anche riempito di sabbia il serbatoio dell’automobile della donna.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno iniziato a controllare l’uomo finché non si è presentato con due tanche e i fiammiferi nei pressi del posto di lavoro dell’ex fidanzata. A quel punto sono intervenuti gli agenti e lo hanno arrestato.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play