Massa, entrano in classe ma alunna è positiva. Dopo mezz’ora tutti in quarantena

Entrano in classe ma un’alunna poco dopo risulta positiva. Dopo mezz’ora tutti in quarantena.

Record a Massa. Entrano in classe alle 8 di mattina, ma alle 8,30 sono già in quarantena.

E’ accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara.

Una bambina ha ricevuto l’esisto del tampone anti Covid questa mattina e poiché è risultato positivo e la scorsa settimana aveva già partecipato ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni, l’Ufficio di Igiene ha predisposto la quarantena per l’intera classe, 18 bambini, e per le tre maestre.

La bambina e anche il resto della sua famiglia erano in attesa del risultato dei tamponi, in parte risultati positivi.

Monfalcone (Gorizia), professore positivo: 115 studenti in quarantena

Un docente dell’Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia) è risultato positivo al coronavirus e 115 studenti, appartenenti a cinque classi dell’istituto, sono ora, in via cautelativa, in isolamento fiduciario.

A partire da domani su tutti gli studenti saranno eseguiti i tamponi.

Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione spiega che si tratta di un caso di infezione derivante da un contatto indiretto con una persona proveniente dall’Est Europa.

Il professore – ricostruisce la Regione – si è sottoposto a tampone l’11 settembre, contestualmente all’applicazione della disposizione di quarantena, quando le lezioni curricolari erano già riprese (lunedì 7 settembre).

Oggi, una volta confermato l’esito positivo del test, è quindi scattato l’isolamento fiduciario.

Il caso è emerso durante l’azione di screening e di contact tracing.

Azione effettuata dall’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi).

Ricostruendo la catena dei contagi, le autorità sanitarie – informano Riccardi e Rosolen – hanno scoperto che l’uomo è stato infettato dalla moglie.

Moglie che aveva contratto la malattia dalla badante della madre, recentemente rientrata dalla Romania.

L’indagine ha permesso inoltre di appurare che anche la sorella della badante, la quale esercita la medesima professione, è positiva al Covid-19 e di attivare le procedure di sicurezza previste in questi casi.

Una volta scoperto il primo caso di positività la Regione ha avviato i controlli.

Sono stati sottoposti a tampone, oltre alla badante e alla suocera, anche la moglie del docente e infine quest’ultimo.

La decisione di isolare gli alunni, conclude la Regione, è stata decisa”per garantire la massima tutela per alunni e docenti”.

L’avvio dei tamponi è previsto per domani, “dato che per non sfalsare l’esito del test, questo deve essere eseguito a partire da 4 giorni dopo la possibile esposizione al virus”. (Fonte: Ansa).