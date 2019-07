MASSA CARRARA – Si è gettato dal terrazzo durante l’incendio per dare l’allarme e liberare i figli di 5 e 7 anni. A Massa Carrara una famiglia è riuscita a sopravvivere grazie al gesto eroico di un padre che si è gettato dal terrazzo del primo piano per riuscire a dare l’allarme.

Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, tutti i componenti della famiglia – la moglie del padre eroe, i due figli di 7 e 14 anni, e i nonni – sono stati trasportati in ospedale. Il padre è arrivato al pronto soccorso con codice rosso ma non è in pericolo di vita.

L’incendio si è propagato verso le 6:15 di domenica 21 luglio nell’appartamento in cui viveva la famiglia in viale della Repubblica.