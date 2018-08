MASSA – E’ morto il bambino di due mesi ricoverato all’ospedale Meyer di Massa da venti giorni a causa della meningite. Il piccolo era arrivato in ospedale già in gravi condizioni. Il bambino ha avuto anche una emorragia cerebrale che era stata tenuta sotto controllo dai sanitari.

Sono almeno mille ogni anno i casi analoghi segnalati ogni anno a livello nazionale in tutta la popolazione, ma la fascia di età più a rischio è quella pediatrica: in particolare risultato particolarmente colpiti i bambini con meno di un anno di età. E i sintomi della meningite da streptococco sono del tutto simili a quelli di altre malattie: quindi mal di testa, febbre alta, testa, nausea e vomito, difficoltà a tenere dritto il collo e convulsioni.

Si tratta di una forma di meningite, precisano dall’ospedale, che si trasmette alla nascita dalla madre al bambino. A differenza di altre forme di meningite non impatta sulla salute pubblica e non sono necessarie misure di profilassi.

Il piccolo era nato a Massa, per poi essere trasferito al Meyer di Firenze per le cure del caso. Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito e purtroppo non ce l’ha fatta. Il decesso è avvenuto nella serata di mercoledì 8 agosto, due sere fa, anche se la notizia si è diffusa nelle ultime ore.