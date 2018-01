MASSA (MASSA CARRARA) – E’ amareggiata Sara Buonocore, la farmacista di Massa che si era licenziata in vista dell’assunzione in Comune, poi saltata. “Sognavo la stabilità lavorativa, mi sono licenziata da una farmacia privata per avere un posto più sicuro nel pubblico, anche in vista di una famiglia in arrivo, e invece finisce così. Ora sono senza lavoro”, ha raccontato la giovane futura mamma, 35 anni, incinta di sei mesi di due gemelle, laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, entrata nella graduatoria nel 2011 a seguito del concorso per farmacisti indetto dal Comune di Massa, e ora disoccupata perché il piano assunzioni non è stata approvato.

Il suo sogno si stava per realizzare: era assunta a tempo indeterminato in una farmacia privata della città ma, quando ha ricevuto la mail del Comune che le prospettava l’assunzione part time a tempo indeterminato per una farmacia comunale, non ci ha pensato due volte e con il compagno ha deciso di dare le dimissioni e attendere il suo nuovo contratto.

“In estate sono rimasta incinta – racconta Sara – ma ho avuto una minaccia di aborto e quindi sono entrata in maternità anticipata. Per questo avevamo deciso che con due gemelle in arrivo il part time in Comune per noi sarebbe stata la soluzione ideale e mi sono licenziata, lo scorso 18 dicembre, dopo aver ricevuto il contratto di assunzione al 31 dicembre 2017 del Comune di Massa”. Quel contratto però oggi non vale più nulla, perché l’amministrazione, per problemi politici, non è riuscita a votare entro la fine dell’anno il bilancio consolidato 2016 legato al piano delle assunzioni 2017.