Un cittadino extracomunitario è morto giovedì sera a Massafra, in provincia di Taranto, dopo essere stato investito da un treno. La tragedia è avvenuta poco dopo il passaggio a livello di via Ferrara, nella zona industriale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Massafra e gli agenti della Polizia ferroviaria, che stanno indagando per fare piena luce sull’accaduto. A quanto si è appreso, è stato un conducente di un treno regionale a notare il cadavere nei pressi dei binari e a dare l’allarme. Si ipotizza che il malcapitato sia stato investito da un treno in corsa e che il corpo sia stato trovato solo in un secondo momento, quando è passato un altro convoglio. La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell’ordine.