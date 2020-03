LUCCA – Tragedia in casa a Pian del Quercione, frazione del Comune di Massarosa, in provincia di Lucca. Un uomo, Alessio Mariani, di 57 anni, è morto nel tentativo di fuggire all’incendio divampato nel suo casale.

Mariani, riferisce Fanpage, è stato trovato senza vita intorno alle 7 di giovedì 12 marzo fuori dal proprio appartamento in via Coli e Spezi.

Secondo le prime informazioni l’uomo si sarebbe gettato dalla finestra nel tentativo di salvarsi dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l’abitazione.

In casa al momento dell’incendio c’erano anche la sorella di Mariani con il marito, che però sono riusciti a mettersi in salvo dalla finestra con una scala. Per Mariani, invece, non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riferisce Fanpage, sembra che l’incendio pare sia stato provocato da uno scaldarete. (Fonte: Fanpage)